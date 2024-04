Biden pred Belo hišo gostil tradicionalno prireditev otroškega kotaljenja jajc

Washington, 1. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden in prva dama ZDA Jill Biden sta danes pred Belo hišo gostila tradicionalno praznično prireditev kotaljenja velikonočnih jajc, ki je že od leta 1878 namenjena otrokom. Praznovanja velike noči in izobraževanja se je udeležilo skupaj 40.000 ljudi, večinoma vojaških in veteranskih družin z otroki.