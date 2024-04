London, 1. aprila - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je ostala na prvem mestu lestvice WTA. Na drugem in tretjem mestu ji še naprej sledita Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Coco Gauff. Med deseterico je le ena sprememba, Maria Sakari je napredovala za dve mesti in je sedma.