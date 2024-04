Luka Dončić s 47 točkami vodil Dallas do sedme zmage v nizu

Houston, 1. aprila - Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA s 47 točkami, 12 skoki in sedmimi podajami vodil Dallas Mavericks do slavja v Houstonu nad Rockets s 125:107. To je bila sedma zmaga v nizu ekipe slovenskega košarkarskega zvezdnika, obenem se je končal niz enajstih zmag domačih.