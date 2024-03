Liverpool nova vodilna ekipa angleškega prvenstva

London, 31. marca - Nogometaši Liverpoola so spet vodilna ekipa angleškega prvenstva. Postali so veliki zmagovalci 30. kroga, potem ko so z 2:1 premagali Brighton, derbi med Manchester Cityjem in Arsenalom pa se je končal brez zadetkov. Liverpool ima zdaj 67 točk, Arsenal 65, City pa 64.