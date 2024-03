Van der Poel s tretjo Flandrijo med rekorderje, Mohorič v bolnišnici

Antwerpen, 31. marca - Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je še tretjič v karieri postal zmagovalec spomenika po Flandriji. Na največji belgijski klasiki je tekmece strl 45 km pred koncem in slavil 48. zmago v karieri. Slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je po solidni vožnji padel in moral v bolnišnico na šivanje.