Aston Villa in Tottenham povečala prednost pred Unitedom

London, 30. marca - Nogometaši Aston Ville in Tottenhama v angleškem prvenstvu nadaljujejo boj za četrto mesto, ki vodi v ligo prvakov. V 30. krogu sta obe ekipi zmagali, Villa je bila z goloma Mousse Diabyja in Ezrija Konse z 2:0 boljša od Wolverhaptona, Londončani pa so imeli več težav z Lutonom, ki se krčevito bori za obstanek.