Policija išče očividce prometne nesreče v Mariboru

Maribor, 30. marca - Mariborski policisti iščejo očividce prometne nesreče, ki se je danes ob 12.42 zgodila pri prometni šoli na križišču Erjavčeve ulice in ulice Na poljanah. V nesrečo, ki se je končala z lahkimi telesnimi poškodbami, so bila vpletena štiri osebna vozila, vzrok zanjo pa je bila prevožena rdeča luč na semaforiziranem križišču.

V nesreči so bili udeleženi črni osebni avtomobil Toyota auris, sivi Peugeot 307, rdeči Volkswagnov passat in sivi Peugeot 308, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Morebitne očividce prometne nesreče policisti naprošajo, da pokličejo na interventno številko Policije 113 oz. anonimno številko policije 080 1200.