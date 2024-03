Vreme: Ponoči bo na severozahodu nekaj ploh

Ljubljana, 30. marca - Zvečer in ponoči bodo predvsem v severozahodnih krajih občasno krajevne padavine, deloma plohe, morda kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo v vzhodni Sloveniji večinoma sončno. Drugod bo bolj oblačno, v zahodnih in ponekod v severnih krajih bodo občasno krajevne padavine, lahko tudi kaka nevihta. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24, na severozahodu okoli 11 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek se bo dopoldne dež na zahodu okrepil. Popoldne bo deževalo tudi drugod, hladilo se bo. Sprva bo pihal jugozahodnik, po prehodu hladne fronte zahodni do severozahodni veter. V torek bo spremenljivo oblačno s popoldanskimi krajevnimi plohami, deloma nevihtami. Hladneje bo.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo se zadržuje obsežen ciklon s središčem zahodno od Britanskega otočja, nad jugovzhodno Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. Vremenska motnja je dosegla zahodne Alpe. Nad naše kraje z južnimi vetrovi priteka zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bodo na območju Karnijskih in Julijskih Alp krajevne padavine. V nedeljo bo v krajih vzhodno od nas sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v Alpah in v Gorskem Kotarju bo občasno deževalo, lahko bo tudi zagrmelo.