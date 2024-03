V mestu Ede na Nizozemskem zajetih več talcev

Arnhem, 30. marca - Policija v mestu Ede v osrednjem delu Nizozemske je sporočila, da je danes v kavarni v središču mesta prišlo do incidenta, ko je neznan storilec več ljudi zajel za talce, poročajo tuje tiskovne agencije. Evakuirali so približno 150 hiš in zaprli mestno središče. Za zdaj ni znakov, da bi šlo za terorističen motiv.