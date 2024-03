Pregled - šport, 29. 3. (petek)

LJUBLJANA - Na prvih dveh tekmah 28. kroga Prve lige Telemach so nogometaši Maribora z 1:0 premagali Kalcer Radomlje, nogometaši Mure pa kar s 5:3 v gosteh Domžale.

ANTALYA - Slovenska judoistka Maruša Štangar je na grand slamu v turški Antalyi osvojila deveto mesto. V osmini finala jo je ustavila svetovna prvakinja zadnjih treh let Japonka Natsumi Tsunoda. Šestindvajsetletna tekmovalka Olimpije je imela dober žreb in preskočila uvodni krog, nato pa je prvič v karieri ugnala 24-letno Turkinjo Tugce Beder, s katero je v začetku meseca izgubila v Taškentu, kjer se je tekmica prebila celo na stopničke. V Antalyi bodo v soboto in nedeljo nastopili še Anka Pogačnik, Metka Lobnik, Nace Herković, Enej Marinić in Vito Dragič.

ANTALYA - Slovenske telovadke Lucija Hribar, Tjaša Kysselef in Zala Trtnik so uspešno začele svetovni izziv v turški Antalyi. Hribar se je prvi dan kvalifikacij s sedmo oceno uvrstila v finale na dvovišinski bradlji, Kysselef pa po popravi rezultatov celo s prvo v finale najboljše osmerice na preskoku. Antalya pa je prizorišče, ki si ga je za uvod v olimpijsko sezono z vrhuncem v Parizu izbrala tudi večkratna svetovna in olimpijska prvakinja, Rebeca Andrade. Brazilka je v Turčiji nastopila le na dvovišinski bradlji, kjer ima po kvalifikacijah drugo oceno za Kitajko Fanyuwei Yang. Odlično se je v močni svetovni konkurenci znašla tudi 22-letna slovenska olimpijka Hribar, ki je za lep nastop prejela najvišjo oceno do zdaj.

INCHEON - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je že v drugem krogu končal nastope na turnirju WTT v južnokorejskem Incheonu z nagradnim skladom 278.000 evrov. Jorgić je z 1:3 izgubil proti drugemu nosilcu turnirja in tretjemu igralcu sveta, Kitajcu Liang Jingkunu.

OTOČEC - Prvi dan glavnega dela turnirja WTT Feeder na Dolenjskem je za edino zmago za domačo vrsto prav v zadnjem dvoboju dneva vpisal državni prvak zadnjih dveh let Deni Kožul, ki je bil po ogorčenem boju in velikem preobratu v zadnjem nizu s 3:2 boljši od Južnokorejca Parka Ganga Hyeona, 190. igralca sveta.

MIAMI - Italijan Jannik Sinner je prvi finalist teniškega mastersa v Miamiju. Zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije je v ponovitvi finala iz Melbourna tokrat ugnal Rusa Danila Medvedjeva gladko s 6:1 in 6:2.Dvaindvajsetletni Južni Tirolec je ruskega branilca naslova v Miamiju odpravil po vsega uri in devetih minutah igre in tokrat je bilo popolnoma drugače kot v Avstraliji, kjer je finale trajal 3:44 ure.Njegov nasprotnik v finalu bo boljši iz dvoboja med nemškim olimpijskim prvakom Alexandrom Zverevom in Bolgarom Grigorjem Dimitrovom, ki je v četrtfinalu presenetljivo izločil drugega igralca sveta Španca Carlosa Alcaraza.

LJUBLJANA - Nigel Hayes-Davis je novi strelski kralj večne lestvice košarkarske evrolige. V 32. krogu je ob zmagi turškega Fenerbahčeja nad berlinsko Albo s 103:68 dosegel kar 50 točk. Pred tem je bil z 49 točkami iz leta 2019 rekorder Shane Larkin (Efes). Turki so se z 20. zmago v sezoni vsaj začasno prebili na peto mesto na razpredelnici. Alba, za katero je Žiga Samar dosegel dve točki, ostaja na zadnjem mestu.

LJUBLJANA - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je skupaj s sodelavci na današnjem srečanju z župani v Vitanju predstavil načrt aktivnosti ministrstva na področjih športa in turizma v letošnjem in naslednjem letu. Han je spomnil, da so na ministrstvu lani bistveno povečali sredstva na področju športa, ki so mu namenili nekaj nad 41 milijonov evrov oziroma za petino več kot leto prej. Minister je ob tem napovedal, da že maju načrtujejo objavo dvoletnega razpisa za sofinanciranje investicij v javno športno infrastrukturo v skupni vrednosti 32,4 milijone evrov, hkrati pa na ministrstvu tudi intenzivno pripravljajo nacionalni program športa do leta 2033.

EDMONTON - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doživeli poraz v gosteh pri tekmecih za uvrstitev v končnico, Edmonton Oilers. Naftarji so bili boljši s 4:1. Kralji, za katere je igral tudi slovenski as Anže Kopitar, so doživeli še en udarec. Vegas Golden Knights so jih po zmagi nad Winnipegom prehiteli v boju za sedmo mesto.

ATLANTA - Trenutno najboljša ekipa košarkarske lige NBA Boston izgublja - in to spet proti Atlanti. Tokrat so Kelti na gostovanju po podaljšku izgubili s 122:123. Deseta ekipa vzhodne konference je ponovila uspeh izpred treh dni in dosegla četrto zaporedno zmago. Poraz je morala priznati tudi druga ekipa vzhodne konference. Milwaukee Bucks so s 100:107 izgubili na gostovanju pri New Orleans Pelicans.