Vlada sprejela spremembe načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred nesrečami

Ljubljana, 29. marca - Vlada je na dopisni seji sprejela spremembe načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2024. Načrt, ki ga je vlada s sklepom sicer sprejela že sredi februarja, vsebuje določene omejitve pri streljanju in pri izvajanju zrakoplovnih aktivnosti, so sporočili z ministrstva za obrambo.