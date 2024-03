Oddaja Dober dan, Koroška praznuje 35 let

Celovec, 30. marca - Oddaja slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem Dober dan, Koroška, ki jo je mogoče spremljati na avstrijski javni televiziji ORF in na TV Slovenija, letos praznuje 35 let. Ob tej priložnosti ORF 7. aprila pripravlja jubilejno oddajo, v kateri se bodo spomnili preteklih let oddaje.

Prva oddaja na Dober dan, Koroška, ki jo pripravljajo v deželnem studiu v Celovcu, je bila predvajana 2. aprila 1989. Odtlej so po navedbah ORF pripravili več kot 1750 oddaj z 11.000 prispevki o življenju in delovanju koroških Slovencev na področju politike, gospodarstva, kulture in športa.

Leta 2009 so oddajo, ki je na 2. programu ORF na sporedu vsako nedeljo, razširili z vsebinami za Slovence na avstrijskem Štajerskem in jo preimenovali v Dober dan, Koroška - Dober dan, Štajerska.

Vodja slovenskega uredništva v deželnem studiu ORF v Celovcu Marijan Velik je poudaril, da je pomemben del njihovega mandata upoštevanje večjezičnosti in kulturne raznolikosti na avstrijskem Koroškem. Koroški deželni studio s svojimi dnevnimi radijskimi oddajami, spletno stranjo in tedenskim televizijskim programom pomaga ohranjati kulturno in jezikovno identiteto slovenske narodne skupnosti na Koroškem in bo to počel še naprej, je še dejal.