Props obiskal upravne enote v Mariboru, Pesnici in Murski Soboti

Maribor/Pesnica/Murska Sobota, 29. marca - Minister za javno upravo Franc Props je danes obiskal upravne enote Maribor, Pesnica in Murska Sobota. V pogovoru z zaposlenimi ter načelniki je izpostavil, da je ključnega pomena komunikacija, sodelovanje in sprotno reševanje kadrovskih, finančnih in prostorskih vprašanj upravnih enot, so sporočili z ministrstva.