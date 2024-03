Raziskava pokazala možnosti boljše rehabilitacije po možganski kapi

Koper, 29. marca - Rehabilitacijo po možganski kapi je mogoče izboljšati s kombinacijo gibalne in miselne vadbe ter diete, so pokazali prvi izsledki čezmejnega projekta XBrain.net, ki so jih danes predstavili na Znanstveno-raziskovalnem centru (ZRS) Koper. V bolnišnicah v Izoli in Trstu bodo ugotovitve prihodnji mesec prvič uporabili v praksi.