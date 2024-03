Murskosoboški policisti pri 57-letniku zasegli 900 rastlin konoplje

Murska Sobota/Žalec, 29. marca - Murskosoboški policisti so 57-letnemu tujemu državljanu ta teden pri hišni preiskavi v stanovanjski hiši in gospodarskem poslopju zasegli 900 rastlin prepovedane droge konoplja. Prepovedano drogo so v dveh primerih zasegli tudi žalski policisti, pri 33-letnem moškem so našli pol kilograma kokaina, pri 29-letniku pa štiri kilograme konoplje.