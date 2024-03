Finančno ministrstvo: Primanjkljaj nižji tudi zaradi ustrezne politike vlade

Ljubljana, 29. marca - Javnofinančni primanjkljaj je bil lani nižji od načrtov, k čemur je prispevalo tudi varčevanje vlade, so danes objavljene najnovejše statistične podatke o stanju slovenskih javnih financ komentirali na finančnem ministrstvu. Rezultat je posledica tudi dobrih razmer v gospodarstvu in polne zaposlenosti, so dodali.