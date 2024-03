Pogrešajo 58-letnega moškega iz Ljubljane

Kot so zapisali, je pogrešani visok okoli 170 centimetrov, ima kratke sive lase, manjšo brado in brke. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v sive jeans hlače in črn pulover ter obut v črne športne čevlje.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Šiška na (01) 583 37 00, pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.