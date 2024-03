Minister Novak se je srečal z varuhom človekovih pravic Svetino

Ljubljana, 29. marca - Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je danes sestal z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino. Govorila sta o temah, ki jih varuh na področju naravnih virov in prostora izpostavlja v svojem poročilu za leto 2022, denimo o pravici do pitne vode ter urejanju prostora, so sporočili z ministrstva.