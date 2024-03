Zaradi novih izzivov v zdravstvu prenovili kodeks etike v zdravstveni negi

Ljubljana, 29. marca - V Zbornici zdravstvene in babiške nege Sloveniji - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica - Zveza) so prenovili kodeks etike v zdravstveni negi Slovenije. Kodeks je nadgradnja predhodnih različic, prenovili pa so področja, na katerih so v desetih letih zaznali nove izzive v zdravstvu.