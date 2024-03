Macron s pozitivnim odzivom na "poročne fotografije" z brazilskim kolegom Lulo

Pariz/Brasilia, 29. marca - "Nekateri so fotografije z mojega obiska v Braziliji primerjali s poročnimi fotografijami, jaz pa jim odgovarjam: To je bila poroka! Francija ljubi Brazilijo in Brazilija ljubi Francijo!", je francoski predsednik Emmanuel Macron zapisal v odgovor na spletne komentarje o njegovih fotografijah z brazilskim kolegom Luisom Inaciem Lulo da Silvo.