Triletno obdobje četrtletne rasti cen poslovnih nepremičnin končano

Ljubljana, 29. marca - Cene poslovnih nepremičnin so se v zadnjem lanskem četrtletju v primerjavi s četrtletjem prej znižale, in sicer za 4,2 odstotka, s čimer se je končalo triletno obdobje nenehne rasti cen. Pocenile so se tako pisarne kot tudi lokali. Na letni ravni pa je bila rast cen poslovnih nepremičnin nizka, je danes objavil državni statistični urad.