MoMA v New Yorku z veliko razstavo Käthe Kollwitz

New York, 30. marca - Po več kot 30 letih so v ZDA pripravili veliko razstavo del nemške umetnice Käthe Kollwitz. Z retrospektivo so se ji poklonili v newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA), kjer njena dela še niso bila na ogled. Priznani muzej sredi Manhattna jo bo prikazoval od 31. marca do 20. julija, poroča nemška tiskovna agencija dpa.