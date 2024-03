V zdraviliščih zasedenost med velikonočnimi prazniki boljša kot lani

Celje, 29. marca - Slovenska zdravilišča bodo med letošnjimi velikonočnimi prazniki bolje zasedena kot lani. Kot so za STA povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, so nekatera zdravilišča že polno zasedena. Prevladujejo pa gosti iz Slovenije, Italije, Avstrije, Češke in Madžarske. V skupnosti ocenjujejo, da bo letošnja sezona tudi sicer boljša od lanske.