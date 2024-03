V Suhorju pri Brkinih ohranjajo tradicijo izdelovanja suhorskih pirhov

Pivka, 30. marca - Suhorski pirhi so pobarvana in s pomočjo praskanja z značilno ornamentiko okrašena velikonočna jajca, ki jih pred veliko nočjo izdelujejo v kraju Suhorje v Brkinih. Tradicijo praskanja pirhov v tem kraju ohranja 85-letna Jadranka Kristina Volk, ki se je tehnike naučila od svoje mame, svoje znanje pa prenesla tudi na hči in vnukinjo.