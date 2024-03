Omejitev delovanja Urgentnega centra SB Trbovlje

Trbovlje, 29. marca - Zaradi priprave prostora in montaže novega CT aparata bo od torka, 2. aprila, od 12. ure do ponedeljka, 22. aprila, do 7. ure delovanje Urgentnega centra Splošne bolnišnice Trbovlje močno omejeno, so sporočili iz trboveljske bolnišnice