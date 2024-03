Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 29. marca - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Jugozahodni veter se bo čez dan ponovno okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo večinoma sončno in toplo, nekaj več oblačnosti bo popoldne predvsem na severozahodu. Čez dan bo ponekod pihal šibak jugozahodni veter, ob morju zmeren jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v Zgornjesavski dolini okoli 4, ob morju do 13, najvišje dnevne od 19 do 25, na severozahodu okoli 16 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo bodo predvsem na zahodu možne krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. V nedeljo se bo na vzhodu nadaljevalo delno jasno vreme. Več oblačnosti bo na zahodu, kjer bodo občasno še padavine. V ponedeljek se bo dež na zahodu okrepil in razširil nad večji del države. Oba dneva bo še pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad zahodno polovico Evrope še vztraja obsežno ciklonsko območje. Z jugozahodnim vetrom nad naše kraje doteka topel in še razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V Gorskem Kotarju ter na območju Karnijskih Alp bo občasno rahlo deževalo. Ob Jadranu bo pihal jugo, drugod jugozahodnik. V soboto bo v krajih zahodno od nas zmerno do pretežno oblačno, v Alpah bodo občasne krajevne padavine. Drugod bo dokaj sončno in zelo toplo. Ob severnem Jadranu bo pihal zmeren jugo, drugod šibak veter južnih smeri.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V petek popoldne bo obremenitev popustila. V soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden.