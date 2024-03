Peter Prevc podpisano čelado namenil projektu Botrstvo

Ljubljana, 29. marca - Danes se je na Valu 202 začela deseta dobrodelna dražba za otroke iz socialno ogroženih družin v okviru projekta Botrstvo. Nedavno upokojeni skakalni as Peter Prevc je za dražbo namenil podpisano čelado, s katero je v Planici še zadnjič dosegel zmago. S projektom Botrstvo so doslej zbrali že več kot 230.000 evrov, so sporočili iz RTV Slovenija.