Newyorške borze končale neenotno

New York, 28. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Današnje dogajanje na Wall Streetu se je končalo z novimi rekordi indeksov S&P 500 in Dow Jones, s čimer se je na predvečer prazničnega konca tedna zaključilo zelo dobro četrtletje na newyorški borzi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.