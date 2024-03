Evropske borze z rastjo; dražja nafta, cenejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 28. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se pred prihajajočim velikonočnim premorom večinoma zvišali, a je bila rast skromna. V mislih vlagateljev so sicer še vedno podatki o inflaciji in obeti glede nižanja obrestnih mer. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je znižal.