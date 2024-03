Na Vrhniki energetsko prenovili Osnovno šolo Ivana Cankarja

Vrhnika, 28. marca - Na Vrhniki so danes odprli energetsko prenovljeno Osnovno šolo (OŠ) Ivana Cankarja. Župan Daniel Cukjati je v nagovoru poudaril, da se je sanacija zaključila ravno v tem letu, ko na Vrhniki obeležujejo 120 let od prve gradnje osnovnošolske stavbe na Vrhniki, so sporočili iz občine.