Golob in sindikalisti: Socialni dialog edini način za reševanje ključnih izzivov

z izjavami predstavnikov ZSSS in GZS od 5. odstavka dalje

Ljubljana, 28. marca - Socialni dialog je edini način za reševanje ključnih izzivov ter doseganje trajnostnega gospodarskega in socialnega napredka, so sporočilo srečanja premierja Roberta Goloba s predstavniki reprezentativnih sindikalnih central povzeli v kabinetu predsednika vlade. Sogovorniki so se zato zavzeli za obuditev Ekonomsko-socialnega sveta (ESS).