V Pragi poslej spominska plošča Zofki Kveder

Praga, 28. marca - V češki prestolnici Praga so v hiši na ulici Kamenicka danes slovesno odkrili spominsko ploščo slovenski pisateljici, publicistki in prevajalki Zofki Kveder. Kveder je v Pragi živela med letoma 1900 in 1906, v hiši, kjer je poslej njena spominska plošča, pa v letih 1904 in 1905.