Na panelu o ženskah, miru in varnosti v Natu pozvali k večji vključenosti žensk

Brdo pri Kranju, 28. marca - Sodelujoče na panelu o ženskah, miru in varnosti v zvezi Nato so se danes na Brdu pri Kranju zavzele za večjo reprezentativnost žensk na ključnih položajih in vključitev žensk v pogajalske procese. Obenem je treba več pozornosti posvetiti tudi vplivu vojn in konfliktov na ženske.