Celjski kriminalisti zaključili preiskavo korupcijskih dejanj v zdravstvu

Celje, 28. marca - Celjski kriminalisti so zaključili predkazenski postopek v zvezi s preiskavo 40 kaznivih dejanj s področja korupcije v zdravstvu za nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril. V prihodnjih dneh bodo zaradi omenjenih kaznivih dejanj ovadili sedem fizičnih oseb, tri samostojne podjetnike in zastopnika dveh gospodarskih družb, so sporočili s PU Celje.