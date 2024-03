Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil pol odstotka

Ljubljana, 28. marca - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP danes izgubil pol odstotka in se ustalil pri 1461,92 točke. Posredniki so ustvarili za skoraj 1,2 milijona evrov prometa, najprometnejše so bile delnice NLB. Rdeče so se poleg delnic NLB obarvale delnice Krke in Cinkarne, vrednost ostalih blue chipov pa se danes ni spremenila.