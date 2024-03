Zaradi močnega jugozahodnika rumeno opozorilo za vso državo

Ljubljana, 28. marca - V teh dneh je nad zahodno Evropo obsežno ciklonsko območje, ki sega tudi do naših krajev. "Zaradi tega so nad našimi kraji precej močni jugozahodni vetrovi, ki v sunkih lahko dosežejo hitrosti med 50 in 70 kilometri na uro, zato je Arso izdala rumeno opozorilo za vso državo," je za STA povedala Veronika Hladnik Zakotnik iz agencije.