Potrjena evropska sredstva za spodbujanje zaposlovanja

Ljubljana, 28. marca - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo odločitvi o finančnih prispevkih za projekt Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli me+ in za javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Evropska sredstva bodo prispevala k izboljšanju dostopa do čimprejšnje in kakovostne zaposlitve, verjame minister Aleksander Jevšek.