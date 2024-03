Z brniškega letališča v poletni sezoni največ prevoznikov doslej

Brnik, 31. marca - Z brniškega letališča bo mrežo letov v poletni sezoni, ki se začenja danes in bo trajala do 26. oktobra, zagotavljalo največ prevoznikov doslej. 22 rednih letalskih prevoznikov bo ponujalo 25 letalskih povezav po Evropi in širše, pestra bo tudi ponudba čarterskih letov.