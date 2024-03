Prireditelji EP v slalomu dobivajo boj z naravo

Ljubljana, 28. marca - Prireditelji evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu, ki se bo uradno začelo 15. maja, kljub občasnim udarcem - zadnjega so prejeli z vnovičnim naraščanjem Save, zaradi katerega so dela zastala vsaj za štiri dni, dobivajo boj z naravo. Prepričani so, da bodo do 20. aprila pripravili progo, da bo na njej mogoče tekmovati.