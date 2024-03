V Žalcu pripravljeni na deveto sezono fontane piva

Žalec, 28. marca - V Žalcu so pripravljeni na deveto sezono fontane piv Zeleno zlato, ki so bo začela 5. aprila. Po besedah direktorja Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Boštjana Štrajharja se bo v tokratni sezoni, ki bo potekala do konca oktobra, predstavilo 23 pivovarjev s 30 različnimi pivi.