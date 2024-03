Občine Straža, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk s sodelovanjem v izdelavo prometnih strategij

Straža, 28. marca - Občine Straža, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in Žužemberk so danes podpisale konzorcijsko pogodbo za izdelavo občinskih celostnih prometnih strategij. V okviru projekta bo ob medobčinskem sodelovanju in evropskem sofinanciranju vsaka od občin pridobila ta strateški dokument, pomemben za trajnostno mobilnost in celostno prometno načrtovanje.