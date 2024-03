Roparja v stanovanjski hiši poškodovala oškodovanca in si prilastila večjo vsoto denarja

Izola, 28. marca - Koprski policisti in kriminalisti so danes obravnavali prijavo ropa v eni od stanovanjskih hiš na območju Šareda pri Izoli. Rop sta izvršila najmanj dva storilca, ki sta si prilastila večjo vsoto denarja in nekaj drugih predmetov. Oškodovanca sta med tem tudi poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.