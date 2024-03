Robert Erzin novi prvi mož T-2

Ljubljana, 28. marca - Telekomunikacijski operater T-2 ima novega predsednika poslovodstva. Jure Valjavec, ki je družbo vodil od junija 2015, je podal odstopno izjavo, družbeniki pa so jo na današnji skupščini sprejeli. Podjetje bo po novem vodil Robert Erzin, ki je do zdaj v družbi vodil področje razvoja, so sporočili iz T-2.