Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 28. marca - Nevarnost snežnih plazov je predvsem v visokogorju Julijskih Alp, nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov znatna, tretje stopnje, nižje in drugod pa zmerna, druge stopnje. Zaradi novega snega in močnega vetra je snežna odeja v visokogorju nestabilna, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Predvsem na severnih in vzhodnih pobočjih so nastale nove klože, ki se lahko sprožijo že ob manjši obremenitvi. V snežni odeji so prisotne šibke plasti. Na vetru izpostavljenih mestih je sneg tudi trd in poledenel, tam je nevarnost zdrsa. Pod nadmorsko višino okoli 2000 metrov je sneg vse bolj moker, lahko se sprožijo posamezni snežni plazovi mokrega snega. Izrazitejša odjuga je pričakovana v naslednjih dneh.

Od torka naprej so bile v gorah pogoste padavine. Meja sneženja je izrazito nihala. V torek je snežilo do nadmorske višine okoli 1500 metrov. V sredo se je meja sneženja prehodno dvignila tudi do nadmorske višine okoli 2500 metrov, ponekod v visokogorju je deževalo ob negativnih temperaturah. Nastala je ledena plast. V noči na četrtek se je ob hladni fronti ohladilo, meja sneženja se je spustila pod nadmorsko višino 1300 metrov. V sredogorju je zapadlo okoli 5 centimetrov snega, v visokogorju od torka naprej od 20 do 40 centimetrov, na območju zahodnih in južnih Julijcev lahko tudi več kot 50 centimetrov. Veter se je krepil, trenutno piha zmeren do močan jugozahodnik, ki prenaša sneg in gradi nove snežne nanose. Vetru izpostavljene lege so trde in poledenele. Snežna odeja je v globino mokra, na vrhu pa je nekaj suhega snega. V sredogorju je vedno več kopnega. Tanka snežna odeja se na prisojnih pobočjih začne šele nad okoli 1600 metri ali še višje, v senčnih legah pa je strnjena snežna odeja na nadmorski višini okoli 1300 metrov.

Danes bo oblačno in megleno, padavine se od zahoda znova krepijo. Popoldne bodo pogoste plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Zvečer bodo padavine oslabele in marsikje ponehale. Meja sneženja je trenutno na nadmorski višini okoli 1200 metrov, a se bo čez dan znova dvigovala. Popoldne bo snežilo nad okoli 1800 metri. Pihal bo zmeren do močan, na izpostavljenih legah lahko tudi zelo močan jugozahodnik. Popoldne bo temperatura na 1500 metrih okoli 2, na 2500 metrih okoli -3 stopinje Celzija.

V petek bo večinoma oblačno in megleno. Občasno bo rahlo deževalo ali rosilo, pogosteje na območju Julijskih Alp. V visokogorju bo pihal močan do zelo močan jugozahodnik, nižje bo veter nekoliko šibkejši. Izrazito se bo ogrelo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 6, na 2500 metrih okoli 0 stopinj Celzija. V soboto bo sprva še pretežno oblačno in ponekod megleno, čez dan se bo delno razjasnilo. Več oblačnosti bo ostalo predvsem v zahodnih in južnih Julijcev, kjer bodo popoldne spet možne manjše krajevne padavine. Pihal bo večinoma zmeren veter južnih smeri. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 7, na 2500 metrih okoli 0 stopinj Celzija. V nedeljo se bo predvsem na območju Julijcev povečala možnost za občasne padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 metrov. Znova se bo jugozahodni veter precej okrepil.

Danes bo v visokogorju padlo od 10 do 20 centimetrov snega, ki ga bo močan jugozahodnik prenašal, nastale bodo nove klože, marsikje bo veter sneg spihal do trde in poledenele podlage. V sredogorju bo sneg prešel v dež, možni bodo manjši plazovi mokrega snega. V soboto in nedeljo je pričakovana izrazita odjuga, nevarnost proženja snežnih plazov se bo povečala. Zaradi oblačnosti in megle sneg večinoma ne bo pomrznil. Pogosti bodo spontani snežni plazovi mokrega snega. Na pobočjih, ki v tej sezoni še niso bila splazena, lahko nastanejo tudi posamezni večji snežni plazovi. Lahko pride tudi do porušitve opasti. Nevarnost bo največja zlasti v soboto sredi dneva in popoldne, ko bo posijalo sonce.