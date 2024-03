Škofje ob začetku velikonočnega tridnevja darovali krizmene maše

Ljubljana/Maribor/Celje/Murska Sobota/Koper/Novo mesto, 28. marca - Škofje so danes ob začetku velikonočnega tridnevja v stolnih cerkvah svojih škofij darovali krizmene maše. Pri njih so blagoslovili olje, ki ga čez leto uporabljajo pri različnih obredih, in obnovili duhovniške zaobljube.