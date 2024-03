ZPM Ljubljana Moste-Polje z ustanovitvijo novega sklada za takojšnje reševanje stisk pomoči potrebnih

Ljubljana, 28. marca - Na Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje so ustanovili Anitin sklad, ki bo namenjen hitri pomoči otrokom in družinam v stiski pri plačilu njihovih življenjskih stroškov. Omogočal bo povezovanje z upniki za preprečevanje še globljega drsenja v brezno revščine, ki je posledično velikokrat povod za tragedije, so sporočili iz zveze.