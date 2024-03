Vreme: Pretežno oblačno z občasnim dežjem, popoldne se bodo padavine okrepile

Sredi dneva se bodo padavine okrepile in od jugozahoda razširile nad večji del države. Vmes bodo posamezne nevihte. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 16 stopinj Celzija. Zvečer bo dež oslabel in marsikje ponehal, ponoči se bo delno razjasnilo. Jugozahodnik bo v drugem delu noči prehodno oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na severu okoli 5 stopinj Celzija. V petek bo zmerno do pretežno oblačno. V hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Jugozahodnik se bo čez dan ponovno okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo večinoma sončno, vetrovno in zelo toplo. V nedeljo se bo nadaljevalo delno jasno vreme, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Na severnem Primorskem bo možen rahel dež. Še bo pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Nova vremenska motnja se nam bliža od zahoda. Pred njo z okrepljenim jugozahodnikom doteka k nam spet vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo vzhodneje od nas. Dopoldne bo občasno deževalo v sosednjih krajih Italije, v zahodni Hrvaški in ob Jadranu, popoldne tudi drugod, le sosednjih krajih Madžarske in vzhodne Avstrije bo ostalo večinoma suho. Več padavin bo proti zahodu. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob severnem Jadranu zmeren do močan jugo. V petek bo zmerno do pretežno oblačno. V Gorskem Kotarju ter na območju Karnijskih Alp bo občasno rahlo deževalo. Ob Jadranu bo pihal jugo, drugod jugozahodnik.

Biovreme: Danes in sprva v petek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. V petek popoldne bo obremenitve popustila.