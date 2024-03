Ljubljana, 28. marca - Pri reševanju zdravstva je najprej treba določiti njegove resnične probleme, so se na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija) v Ljubljani strinjali strokovnjaki. Opozorili so, da v Sloveniji temeljnih strateških problemov še nismo določili, zdravstvo pa se rešuje s parcialnimi ukrepi in ne sistemsko.