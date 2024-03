Green v ligi NBA spet predčasno s parketa

Orlando, 28. marca - Draymond Green je moral v ligi NBA spet predčasno s parketa. Košarkar Golden State Warriors je proti Orlando Magic prejel dve hitri tehnični napaki in bil izključen četrtič v sezoni. To je bila njegova prva izključitev, odkar je decembra zaradi udarca tekmeca prejel 16 tekem suspenza. Bojevniki so zmagali s 101:93 in ubranili deseto mesto zahoda.