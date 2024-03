Newyorške borze končale v zelenem

New York, 27. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Indeks S&P 500 je v sredo dosegel novo rekordno vrednost, ko so delnice na Wall Streetu poskočile po nekaj dneh padanja, medtem ko so bili vlagatelji pozorni na trgovanje ob zaključku prvega četrtletja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.